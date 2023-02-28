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Валиша Бикмухаметов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бикмухамет Бикбовов

Мать: Балтай Халитова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фатима Валишина

Мать ребёнка: Хуснизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гильмитдин Валишин

Мать ребёнка: Хуснизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гайша Валишина

Мать ребёнка: Хуснизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Сулейман Валишин

Мать ребёнка: Хуснизямал

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснизямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазбизямал

Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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