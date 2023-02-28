Валиша Бикмухаметов
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Бикмухамет Бикбовов
Мать: Балтай Халитова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фатима Валишина
Мать ребёнка: Хуснизямал
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гильмитдин Валишин
Мать ребёнка: Хуснизямал
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гайша Валишина
Мать ребёнка: Хуснизямал
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сулейман Валишин
Мать ребёнка: Хуснизямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснизямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазбизямал
Место жительства
Неизвестно