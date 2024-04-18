Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанчук Софроний Димитриев
Отец ребёнка: Чебанчук Димитрий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Чебанчук Димитрий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Чебанчук Димитрий Николаев
Смерть
Неизвестно