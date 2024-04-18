Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебанчук Софроний Димитриев

Отец ребёнка: Чебанчук Димитрий Николаев

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Чебанчук Давид Димитриев

Отец ребёнка: Чебанчук Димитрий Николаев

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Чебанчук Леон Димитриев

Отец ребёнка: Чебанчук Димитрий Николаев

Смерть
Неизвестно

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