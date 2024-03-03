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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Птушкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Птушкин Иван
С. Ивкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Птушкин Иван
С. Ивкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птушкин Филипп
Отец ребёнка: Птушкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Птушкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Птушкин Иван