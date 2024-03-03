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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Птушкин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Птушкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птушкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Птушкин Иван

С. Ивкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Птушкин Иван

С. Ивкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птушкин Филипп

Отец ребёнка: Птушкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Птушкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птушкин Иван

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