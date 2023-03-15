Гурова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гуров Андрей

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Гуров ?

Отец ребёнка: Гуров Андрей

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гуров Андрей

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Андрей

Смерть
Неизвестно
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