Недорезова (Лузина) Майя Георгиевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1930
Дата смерти01.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1930
Отец: Лузин Георгий Александрович
Мать: Лузина Наталья
Рождение ребёнка
20.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Недорезов Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
01.08.1976