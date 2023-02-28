Недорезова (Лузина) Майя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова (Лузина) Майя Георгиевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.04.1930

Дата смерти

01.08.1976

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1930

Отец: Лузин Георгий Александрович

Мать: Лузина Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недорезов Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорезов Евгений Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
01.08.1976
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