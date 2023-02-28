Зилотова (Бабичева) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955
Рождение ребёнка
06.03.1976
Отец ребёнка: Зилотов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1978
Сын: Зилотов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Зилотов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
27.06.1987
Дочь: Долгополова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно