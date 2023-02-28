Зилотова (Бабичева) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зилотова (Бабичева) Лидия Михайловна

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Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

22.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955

Отец: Бабичев Михаил Иванович

Мать: Бабичева Мария Терентьевна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.03.1976

Сын: Зилотов Сергей Евгеньвич

Отец ребёнка: Зилотов Евгений Александрович

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.10.1978

Сын: Зилотов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Зилотов Евгений Александрович

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.06.1987

Дочь: Долгополова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай Николаевич

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зилотов Евгений Александрович

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