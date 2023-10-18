Марина Деевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Деевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Смирнова Анисья Наумовна

Отец ребёнка: Смирнов Наум Васильевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Смирнов Дементий Наумович

Отец ребёнка: Смирнов Наум Васильевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мария Наумовна

Отец ребёнка: Смирнов Наум Васильевич

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-6N5?i=106&wc=Q866-N48%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378051801&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Наум Васильевич

Смерть
Неизвестно
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