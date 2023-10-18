Марина Деевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Смирнова Анисья Наумовна
Отец ребёнка: Смирнов Наум Васильевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Смирнов Дементий Наумович
Отец ребёнка: Смирнов Наум Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мария Наумовна
Отец ребёнка: Смирнов Наум Васильевич
Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-6N5?i=106&wc=Q866-N48%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378051801&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно