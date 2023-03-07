Стародумова (Шулятьева) Евфросинья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Стародумов Иван Афиногенов
Отец ребёнка: Стародумов Афиноген Аверкиев
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Стародумов Поликарп Афиногенов
Отец ребёнка: Стародумов Афиноген Аверкиев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1826