Стародумова (Шулятьева) Евфросинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова (Шулятьева) Евфросинья Григорьева

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Место рождения

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1814

Муж: Стародумов Афиноген Аверкиев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Стародумов Иван Афиногенов

Отец ребёнка: Стародумов Афиноген Аверкиев

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Стародумов Поликарп Афиногенов

Отец ребёнка: Стародумов Афиноген Аверкиев

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1826
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