Демут-Малиновский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демут-Малиновский Василий Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1779

Дата смерти

28.07.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1803 по 1806
Рим
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.07.1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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