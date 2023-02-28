Демут-Малиновский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти28.07.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1803 по 1806
Рим
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1846