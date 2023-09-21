Воеводин Тарас Егорович
Место рождения
Дата рождения25.01.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1800 ст.
Отец: Воеводин Егор Васильенвич
Мать: не указана
Крещение
29.01.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были крестьяне деревни Демидово Иван Иванович Антонов и девка Евдокия Михайловна Шибанова.
Смерть
Неизвестно