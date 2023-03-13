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Большакова Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1948

Дочь: Овчинникова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1951

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1953

Сын: Большаков Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1955

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1955

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1959

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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