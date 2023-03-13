Большакова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1948
Дочь: Овчинникова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.04.1951
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1953
Сын: Большаков Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1955
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1955
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1959
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно