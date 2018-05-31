Каминская (Бирёва) Фаина Алексеевна
Место рожденияг. Топки, Кемеровская область
Дата рождения28.12.1932
Дата смерти31.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1932
г. Топки, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1964
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.05.2018
Кемерово