Каминская (Бирёва) Фаина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская (Бирёва) Фаина Алексеевна

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Место рождения

г. Топки, Кемеровская область

Дата рождения

28.12.1932

Дата смерти

31.05.2018

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1932

Отец: Бирёв Алексей Григорьевич

Мать: Бирёва Наталья Васильевна

г. Топки, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1964

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2018
Кемерово
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