Куренкова (Калентьева) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Калентьева) Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1947

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Юрий Владиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренков Юрий Владиславович

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