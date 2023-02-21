Куренкова (Калентьева) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1947
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренков Юрий Владиславович
Бракосочетание
Неизвестно