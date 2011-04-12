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Бухаров Максим Вадимович
Бухаров Максим Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.2011
Пол
Мужской
Отец
Бухаров Вадим
1982 г.р.
Мать
Бондарь Светлана Ивановна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2011
Отец:
Бухаров Вадим
Мать:
Бондарь Светлана Ивановна
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