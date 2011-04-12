Бухаров Максим Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухаров Максим Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2011

Отец: Бухаров Вадим

Мать: Бондарь Светлана Ивановна

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