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Шерстобитова - Федорцова Татьяна сестра Сергея Волонцевич
Шерстобитова - Федорцова Татьяна сестра Сергея Волонцевич
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Место рождения
Могилев
, Могилёвская область
Дата рождения
07.01.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилев
, Могилёвская область
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