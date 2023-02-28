Шерстобитова - Федорцова Татьяна сестра Сергея Волонцевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитова - Федорцова Татьяна сестра Сергея Волонцевич

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

07.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
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