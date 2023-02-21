Сәлахетдинова Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сәлахетдинова Римма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сәлахетдинова Альбина

Отец ребёнка: Сәлахетдинов Радик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сәлахетдинов Ренат

Отец ребёнка: Сәлахетдинов Радик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сәлахетдинов Руслан

Отец ребёнка: Сәлахетдинов Радик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сәлахетдинов Радик

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