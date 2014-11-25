Мосунова (Тальберг) Надежда Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунова (Тальберг) Надежда Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1953

Дата смерти

25.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1953

Отец: Тальберг Валентин Александрович

Мать: Тальберг Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1974

Дочь: Соколюк Светлана Александровна

Отец ребёнка: Мосунов Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.04.1981

Дочь: Мосунова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Мосунов Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Александр Евгеньевич

Смерть
25.11.2014
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