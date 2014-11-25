Мосунова (Тальберг) Надежда Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1953
Дата смерти25.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1953
Рождение ребёнка
10.04.1974
Дочь: Соколюк Светлана Александровна
Отец ребёнка: Мосунов Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.04.1981
Дочь: Мосунова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Мосунов Александр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2014