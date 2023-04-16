Черняк (Порожняя) Анастасия Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк (Порожняя) Анастасия Сафроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

06.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Порожний Сафрон

Мать: Порожняя Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1923

Сын: Черняк Николай Севастьянович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.12.1924

Сын: Черняк Иван Севастьянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Мищенко Галина Севастьяновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.1989
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