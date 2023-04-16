Черняк (Порожняя) Анастасия Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти06.02.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Порожний Сафрон
Рождение ребёнка
07.11.1923
Сын: Черняк Николай Севастьянович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.12.1924
Сын: Черняк Иван Севастьянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Мищенко Галина Севастьяновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.1989