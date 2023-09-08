Вострилкин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вострилкин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострилкина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вострилкин Назар Игоревич
Мать ребёнка: Вострилкина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Вострилкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострилкина Тамара