Вострилкин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострилкин Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вострилкин Леонид

Мать: Вострилкина Людмила Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострилкина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вострилкин Назар Игоревич

Мать ребёнка: Вострилкина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Игоревна

Мать ребёнка: Вострилкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострилкина Тамара

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