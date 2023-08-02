Алдатова (Кундухова) Дзан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Кундухова) Дзан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Алдатов Эльмурза

Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алдатов Эльберд

Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат

Рождение ребёнка
1841

Сын: Алдатов Мурзабек

Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдатов Заурбек

Отец ребёнка: Алдатов Темир-Болат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Темир-Болат

Смерть
Неизвестно
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