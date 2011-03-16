Аджамоглян Сейран Сурикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1954
Дата смерти16.03.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1975
Сын: Аджамоглян Сурик Сейранович
Мать ребёнка: Чопикян Сусанна Гевондовна
Рождение ребёнка
23.08.1977
Дочь: Аджамоглян Армине Сейрановна
Мать ребёнка: Чопикян Сусанна Гевондовна
Рождение ребёнка
13.02.1984
Дочь: Аджамоглян Бурастан Сейрановна
Мать ребёнка: Чопикян Сусанна Гевондовна
Смерть
16.03.2011