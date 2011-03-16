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Аджамоглян Сейран Сурикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1954

Дата смерти

16.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1975

Сын: Аджамоглян Сурик Сейранович

Мать ребёнка: Чопикян Сусанна Гевондовна

Рождение ребёнка
23.08.1977

Дочь: Аджамоглян Армине Сейрановна

Мать ребёнка: Чопикян Сусанна Гевондовна

Рождение ребёнка
13.02.1984

Дочь: Аджамоглян Бурастан Сейрановна

Мать ребёнка: Чопикян Сусанна Гевондовна

Смерть
16.03.2011

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