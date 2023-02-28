Таисина Матрёна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1826 ст.
33-4-44
Рождение ребёнка
26.08.1836 ст.
Дочь: Бабонина Надежда Вуколовна
Отец ребёнка: Таисин Вукол Гурьевич
Рождение ребёнка
08.07.1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таисин Вукол Гурьевич
Рождение ребёнка
23.04.1850 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таисин Вукол Гурьевич
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Смерть
Неизвестно