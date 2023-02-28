Таисина Матрёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисина Матрёна Сергеевна

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

1836 г.р.
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Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1826 ст.

Муж: Таисин Вукол Гурьевич

33-4-44
Рождение ребёнка
26.08.1836 ст.

Дочь: Бабонина Надежда Вуколовна

Отец ребёнка: Таисин Вукол Гурьевич

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.07.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таисин Вукол Гурьевич

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.04.1850 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таисин Вукол Гурьевич

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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Смерть
Неизвестно
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