Дмитриева Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Симеонов Дмитрий
Мать: Савина Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андреев Дмитрий
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соломония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Андрей
Смерть
После 1840