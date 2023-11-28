Дмитриева Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Симеонов Дмитрий

Мать: Савина Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Андреев Дмитрий

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Андрей

Смерть
После 1840
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