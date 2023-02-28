Семьина Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семьина Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Двинской, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Двинской, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Петр Олегович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
09.11.2001

Муж: Соболев Петр Олегович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Петр Олегович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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