Семьина Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Петр Олегович
Бракосочетание
09.11.2001
Рождение ребёнка
06.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Петр Олегович