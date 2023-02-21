Бунакова (Кузнецова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Бунаков Самойло
Отец ребёнка: Бунаков Сидор
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бунаков Иван
Отец ребёнка: Бунаков Сидор
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бунаков Яков
Отец ребёнка: Бунаков Сидор
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бунаков Дмитрий
Отец ребёнка: Бунаков Сидор
Смерть
Неизвестно