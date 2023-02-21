Бунакова (Кузнецова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Кузнецова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Бунаков Самойло

Отец ребёнка: Бунаков Сидор

Рождение ребёнка
1731

Сын: Бунаков Иван

Отец ребёнка: Бунаков Сидор

Рождение ребёнка
1741

Сын: Бунаков Яков

Отец ребёнка: Бунаков Сидор

Рождение ребёнка
1743

Сын: Бунаков Дмитрий

Отец ребёнка: Бунаков Сидор

Смерть
Неизвестно
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