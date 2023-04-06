Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1795 ст.
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: не указана
Архиерейской вотчины деревни Рожново у Никиты Иванова родился сын Стефан. Восприимниками были деревни Трищелинка Дионис Кириллов и деревни Ке??ка Евфима Яковлева жена Дарья Никитина
Рождение ребёнка
26.10.1798
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Экономической вотчины деревни Рожново у Никиты Иванова родилась дочь Анастасия. Восприимниками были деревни Трищелинка Дионис Кириллов и деревни Кепека??? вдова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
15.12.1800 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1802 ст.
Сын: Мирон Никитин
Мать ребёнка: Марфа Игнатьева
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женою его Марфой Игнатьевой родился сын. Ему же имя наречено Мирон. Крещен 12-го дня. Восприимники были деревни Трищелинка Деони... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1804
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Марфа Игнатьева
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Евдокия. Крещена 30-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1806
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Марфа Игнатьева
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Дария. Крещена 11-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Игнатьева