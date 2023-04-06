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Никита Иванов

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Место рождения

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1795 ст.

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Архиерейской вотчины деревни Рожново у Никиты Иванова родился сын Стефан. Восприимниками были деревни Трищелинка Дионис Кириллов и деревни Ке??ка Евфима Яковлева жена Дарья Никитина
Рождение ребёнка
26.10.1798

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономической вотчины деревни Рожново у Никиты Иванова родилась дочь Анастасия. Восприимниками были деревни Трищелинка Дионис Кириллов и деревни Кепека??? вдова Дарья Никитина
Рождение ребёнка
15.12.1800 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1802 ст.

Сын: Мирон Никитин

Мать ребёнка: Марфа Игнатьева

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женою его Марфой Игнатьевой родился сын. Ему же имя наречено Мирон. Крещен 12-го дня. Восприимники были деревни Трищелинка Деони... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1804

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Марфа Игнатьева

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Евдокия. Крещена 30-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1806

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Марфа Игнатьева

Рожнево, Псковский уезд, Псковская губерния
Экономического ведомства деревни Рожнова у крестьянина Никиты Иванова с женой его Марфою Игнатьевою родилась дочь. Ей же имя наречено Дария. Крещена 11-го дня. Восприимниками были Удельной вотчины д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Игнатьева

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