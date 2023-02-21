Чепелев Алесандр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1971
Отец: Чепелев Иван Васильевич
Мать: Чепелева Нина Филипповна
Рождение ребёнка
31.08.1996
Сын: Чепелев Денис Александрович
Мать ребёнка: Чепелева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
16.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепелева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
11.01.2007
Сын: Чепелев Петр Александрович
Мать ребёнка: Чепелева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
15.09.2016
Сын: Чепелев Иван Александрович
Мать ребёнка: Чепелева Наталья Александровна