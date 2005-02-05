Киреева (Межецкая) Еликанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1933
Дата смерти05.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1953
Дочь: Евтеева Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Киреев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1958
Дочь: Беззубенко Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Киреев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1964
Сын: Киреев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Киреев Анатолий Петрович
Смерть
05.02.2005