Киреева (Межецкая) Еликанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Межецкая) Еликанида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1933

Дата смерти

05.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1953

Дочь: Евтеева Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Киреев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
17.02.1958

Дочь: Беззубенко Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Киреев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1964

Сын: Киреев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Киреев Анатолий Петрович

Смерть
05.02.2005
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