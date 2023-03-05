Никита Ионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Ионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ион Иванов

Мать: Дарья Исакова

Смерть
1817
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