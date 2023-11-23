Витрук (Терещенко) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитрук (Терещенко) Вера Ивановна

Витрук (Терещенко) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958

Отец: Терещенко Иван Васильевич

Мать: Колесникова (Лашина) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
08.05.1978

Дочь: Кравчук (Витрук) Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Витрук Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.04.1981

Сын: Витрук Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Витрук Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.12.1986

Сын: Витрук Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Витрук Анатолий Дмитриевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.