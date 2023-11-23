Витрук (Терещенко) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958
Рождение ребёнка
08.05.1978
Дочь: Кравчук (Витрук) Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Витрук Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.04.1981
Сын: Витрук Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Витрук Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.12.1986
Сын: Витрук Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Витрук Анатолий Дмитриевич