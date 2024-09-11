Добрынина (Дубровская) Феодосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Дубровская) Феодосья Ивановна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дубровский Иван

Мать: Дубровская Анна Яковлевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Средняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
29.04.1829 ст.

Муж: Добрынин Дионисий

Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 34 | Кол-во лет невесте: 16 | № 21. 29 апреля 1829 г. Колыонской волости деревни Средняя Почитанка вновь причисленный поселенец Дионисий Добрынмн 34 лет первым браком и тойже воло... Показать все
Смерть
Неизвестно
Средняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край

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