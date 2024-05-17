Пещеров Трофим Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пещеров Трофим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пещеров Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Пещерова (Гончарова) Ксения Андреевна

Бракосочетание
20.10.1937

Жена: Пещерова (Гончарова) Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1942

Сын: Пещеров Павел Трофимович

Мать ребёнка: Пещерова (Гончарова) Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно

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