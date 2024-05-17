Пещеров Трофим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пещерова (Гончарова) Ксения Андреевна
Бракосочетание
20.10.1937
Рождение ребёнка
14.01.1942
Мать ребёнка: Пещерова (Гончарова) Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно