Бачинский Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачинский Геннадий Николаевич

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Место рождения

Яровое, город Яровое, Алтайский край

Дата рождения

01.09.1971

Дата смерти

12.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Яровое, город Яровое, Алтайский край
Место жительства
С 1989 по 2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 2001 по 2008
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.01.2008
Калязинский р-н, Тверская обл.
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