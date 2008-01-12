Бачинский Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1971
Дата смерти12.01.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1989 по 2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 2001 по 2008
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.01.2008
Калязинский р-н, Тверская обл.