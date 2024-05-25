Арина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Максимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Иванова Татьяна Кузминична
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Максимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иванов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Иванов Кузьма Максимович
Смерть
Неизвестно