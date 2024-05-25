Арина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Кузьма Максимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иванов Спиридон Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Максимович

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Иванова Татьяна Кузминична

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Максимович

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иванов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Иванов Кузьма Максимович

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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