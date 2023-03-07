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Бабин Филипп Анисимов

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Мать: Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Бабин Никифор Филиппов

Мать ребёнка: Бабина Ирина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Бабин Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Бабина Ирина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Катерина Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Ирина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Гликерия Филиппова

Мать ребёнка: Бабина Ирина

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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