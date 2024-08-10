Малышев Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малышева) Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Малышева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Малышева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Анастасия

Рождение ребёнка
1945

Сын: Малышев Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Малышева Анастасия

Смерть
Неизвестно

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