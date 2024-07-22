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Ураков Анатолий Григорьевич

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

03.08.1914 ст.

Дата смерти

02.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1914 ст.

Отец: Ураков Григорий Семёнов

Мать: Уракова Анастасия Павлова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 103об-104, №83)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Ольга Васильевна

Крещение
03.08.1914 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - той же волости и деревни крестьянин Николай Иванов Сысоев. МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 103об-104, №83)
Смерть
02.07.1944
Гвардии сержант (2 ад прорыва). Погиб в бою. Место захоронения: Ленинградская область, Псковский район, деревня Русски, братская могила.

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