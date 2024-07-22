Ураков Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1914 ст.
Дата смерти02.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1914 ст.
Отец: Ураков Григорий Семёнов
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 103об-104, №83)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Ольга Васильевна
Крещение
03.08.1914 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник - той же волости и деревни крестьянин Николай Иванов Сысоев. МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 103об-104, №83)
Смерть
02.07.1944
Гвардии сержант (2 ад прорыва). Погиб в бою. Место захоронения: Ленинградская область, Псковский район, деревня Русски, братская могила.