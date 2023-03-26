Шестеркина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеркина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Шестеркин Николай Федорович

Отец ребёнка: Шестеркин Федор

Назарово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
с. Назаровское, Мраковский район
Смерть
Неизвестно
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