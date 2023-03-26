Шестеркина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Шестеркин Николай Федорович
Отец ребёнка: Шестеркин Федор
Назарово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
с. Назаровское, Мраковский район
Смерть
Неизвестно