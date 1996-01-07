Архипова (Петрова) Марфа Афанасьевна
Место рождениясело Сухая Терешка
Дата рождения31.08.1908
Дата смерти07.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
22.03.1944
Сын: Архипов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Архипов Георгий Трофимович
с. Новая Кулатка
Рождение ребёнка
09.07.1949
Дочь: Хакимова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Архипов Георгий Трофимович
с. Новая Терешка
Смерть
07.01.1996
Старая Кулатка