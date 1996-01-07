Архипова (Петрова) Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Петрова) Марфа Афанасьевна

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Место рождения

село Сухая Терешка

Дата рождения

31.08.1908

Дата смерти

07.01.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сухая Терешка
Рождение ребёнка
22.03.1944

Сын: Архипов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Архипов Георгий Трофимович

с. Новая Кулатка
Рождение ребёнка
09.07.1949

Дочь: Хакимова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Георгий Трофимович

с. Новая Терешка
Смерть
07.01.1996
Старая Кулатка
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