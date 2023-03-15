Айдаров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Айдаров Осип
Мать: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1882
Сын: Айдаров Дмитрий
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ?
Мать ребёнка: Айдарова ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: ?
Мать ребёнка: Айдарова ?
Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдарова ?
Смерть
Неизвестно