Айдаров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаров Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Айдаров Осип

Мать: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Айдаров Дмитрий

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: ?

Мать ребёнка: Айдарова ?

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдарова ?

Смерть
Неизвестно
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