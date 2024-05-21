Анастасия Фролова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти24.09.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
ГАВО 556-7-32 л 35
Рождение ребёнка
14.09.1875
Сын: Трофим Феофанов
Отец ребёнка: Прокопьев Феофан Прокопьевич
ГАВО 556-7-32 л23 Восприемники д Харина крестьянин собственник Филипп Фролов и д Рязанова девица Анастасия Прокопьева
Смерть
24.09.1875 ст.
ГАВО 556-7-32 л52 от слабости после родов