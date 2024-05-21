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Анастасия Фролова

Место рождения

Харино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

24.09.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Харино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Муж: Прокопьев Феофан Прокопьевич

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-32 л 35
Рождение ребёнка
14.09.1875

Сын: Трофим Феофанов

Отец ребёнка: Прокопьев Феофан Прокопьевич

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-32 л23 Восприемники д Харина крестьянин собственник Филипп Фролов и д Рязанова девица Анастасия Прокопьева
Смерть
24.09.1875 ст.
Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-32 л52 от слабости после родов

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