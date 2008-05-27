Перевезенцев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевезенцев Александр Егорович

Место рождения

п. Ермолаево

Дата рождения

12.02.1939

Дата смерти

27.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1939

Отец: Перевезенцев Егор

Мать: Перевезенцева Василиса

п. Ермолаево
Рождение ребёнка
15.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевезенцева Валентина

г. Стерлитамак, БАССР
Смерть
27.05.2008
Кумертау
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