Перевезенцев Александр Егорович
Место рожденияп. Ермолаево
Дата рождения12.02.1939
Дата смерти27.05.2008
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1939
Отец: Перевезенцев Егор
Мать: Перевезенцева Василиса
п. Ермолаево
Рождение ребёнка
15.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевезенцева Валентина
г. Стерлитамак, БАССР
Смерть
27.05.2008
Кумертау