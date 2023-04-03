Трифонъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Трифоновъ/трофимов Николай (брат ли нашим?) Никулки
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Трифоновъ (сельцо Никулки) Фадей
Мать ребёнка: не указана
Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния