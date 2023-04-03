Трифонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонъ

Трифонъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Трифоновъ/трофимов Николай (брат ли нашим?) Никулки

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Трифоновъ (сельцо Никулки) Фадей

Мать ребёнка: не указана

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close