Торопченова (Симонова) Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Симонова) Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1842 ст.

Муж: Торопченов Павел Андреев

Рождение ребёнка
04.11.1842 ст.

Дочь: Торопченова Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1845 ст.

Дочь: Михайлова Анна Павлова

Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1846 ст.

Дочь: Торопченова Александра Павлова

Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.

Сын: Торопченов Николай Павлов

Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.

Сын: Торопченов Иван Андреев

Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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