Торопченова (Симонова) Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1842 ст.
Рождение ребёнка
04.11.1842 ст.
Дочь: Торопченова Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1845 ст.
Дочь: Михайлова Анна Павлова
Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев
Рождение ребёнка
09.03.1846 ст.
Дочь: Торопченова Александра Павлова
Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.
Сын: Торопченов Николай Павлов
Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев
Рождение ребёнка
04.01.1850 ст.
Отец ребёнка: Торопченов Павел Андреев
Смерть
Неизвестно