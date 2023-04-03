Зюзев Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗюзев Иван Прокопьевич

Зюзев Иван Прокопьевич

avatar

Место рождения

Свердловская обл., Полевской, Косой Брод

Дата рождения

1808

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Зюзев Прокопий Андреевич

Мать: не указана

Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пономарева Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Смерть
1870
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close