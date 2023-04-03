Зюзев Иван Прокопьевич
Место рожденияСвердловская обл., Полевской, Косой Брод
Дата рождения1808
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Зюзев Прокопий Андреевич
Мать: не указана
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пономарева Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Смерть
1870
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод