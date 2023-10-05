Тоногина Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Тоногин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Тоногин Ефим Федорович
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Тоногин Константин Ефимович
Отец ребёнка: Тоногин Ефим Федорович
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858