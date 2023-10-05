Тоногина Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоногина Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоногин Ефим Федорович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Тоногин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Тоногин Ефим Федорович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Тоногин Константин Ефимович

Отец ребёнка: Тоногин Ефим Федорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858

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