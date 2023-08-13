Журавлев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2023

Отец: Журавлев Михаил Дмитриевич

Мать: Журавлева Яна Сергеевна

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