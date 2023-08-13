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Журавлев Иван Михайлович
Журавлев Иван Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.2023
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Михаил Дмитриевич
1992 г.р.
Мать
Журавлева Яна Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2023
Отец:
Журавлев Михаил Дмитриевич
Мать:
Журавлева Яна Сергеевна
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