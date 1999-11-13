Пылова (Кудряшова) Наталья
Место рождениядеревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии
Дата рождения18.08.1914
Дата смерти13.11.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1914
Отец: Кудряшов Симеон
Мать: Кудряшова Екатерина
деревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
29.?.1937
Муж: Пылов Емельян
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1943
Дочь: Геда Валентина
Отец ребёнка: Пылов Емельян
Рождение ребёнка
05.04.1952
Сын: Пылов Владимир
Отец ребёнка: Пылов Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Пылов Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Пылов Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Пылов Емельян
Смерть
13.11.1999
Причина смерти: Болезнь