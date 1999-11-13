Пылова (Кудряшова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылова (Кудряшова) Наталья

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Место рождения

деревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии

Дата рождения

18.08.1914

Дата смерти

13.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1914

Отец: Кудряшов Симеон

Мать: Кудряшова Екатерина

деревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
29.?.1937

Муж: Пылов Емельян

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1943

Дочь: Геда Валентина

Отец ребёнка: Пылов Емельян

Рождение ребёнка
05.04.1952

Сын: Пылов Владимир

Отец ребёнка: Пылов Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Пылов Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пылов Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Пылов Емельян

Смерть
13.11.1999
Причина смерти: Болезнь
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