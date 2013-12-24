Харлова Вероника Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлова Вероника Николаевна

Место рождения

Лесной, город Лесной, Свердловская область

Дата рождения

24.12.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2013

Отец: не указан

Мать: Харлова Светлана Петровна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
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