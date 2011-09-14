(Честкова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Честкова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

14.09.2011

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Честков Георгий

Мать: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
16.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земсков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсков Евгений

Смерть
14.09.2011
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: онкология
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