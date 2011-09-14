(Честкова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти14.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Честков Георгий
Мать: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
16.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Земсков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земсков Евгений
Смерть
14.09.2011
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: онкология